Выставка авторских кукол откроется в Пскове 30 марта

11:32, 29 марта 2024, ПАИ

Выставка авторских кукол Марии Разумовской откроется 30 марта в 13:00 в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина. Об этом ПАИ сообщили в Центре туризма и творческих индустрий Пскова.

На выставке будут представлены волшебные звери, сказочные персонажи и герои фольклора.

Напомним, в Псковском музее-заповеднике открылась выставка современной мозаики «Великий сказочник», посвящённая 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова, а с апреля в музее запустят акцию для пенсионеров – первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа гости почтенного возраста смогут посещать сборные экскурсии по специальной цене, почти в три раза ниже обычной.