Псковский музей-заповедник запускает специальную акцию для пенсионеров

15:01, 26 марта 2024, ПАИ

С апреля Псковский музей-заповедник запускает специальную акцию для пенсионеров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея, в первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа гости почтенного возраста смогут посещать сборные экскурсии по специальной цене, почти в три раза ниже обычной.

3 апреля в акции участвуют главное здание музея, Псковский кремль и Двор Постникова.

В 12:00 состоится сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».

Лучшие экспонаты Псковского музея-заповедника были перенесены на некоторое время из знаменитых палат XVII в., некогда принадлежавших успешному купцу и крупному чиновнику Сергею Ивановичу Поганкину. Девять залов, которые рассказывали о тысячелетней истории Псковской земли, ее ремеслах, торговле, войнах, о культуре и искусстве псковитян, теперь в кратком изложении представлены в трех залах. На выставке вы увидите иконопись, художественное серебро, археологию и посуду, которые ярко демонстрируют все многообразие жизни древних обитателей Псковского края.

В 13:00 – сборная экскурсия по тематическим экспозициям Поганкиных палат.

Центральное место в экспозиции занимает «Кабинет купца Поганкина». В зале Поганкиных палат, наполненном уникальными экспонатами, гости смогут увидеть рабочее пространство легендарного псковского купца, изучить его библиотеку, познакомиться с праздничной и повседневной посудой и утварью того времени, увидеть знаменитые печные изразцы. Помимо этого, в экспозиции представлены элементы купеческого гардероба того периода, а также воссоздан неотъемлемый элемент дома каждого русского человека – красный угол. Новая экспозиция «Музей Псковского археологического общества» познакомит посетителей с социокультурной средой провинциального губернского города последней трети XIX – начала XX века и возникновением идеи создания музея в рамках деятельности членов Псковского археологического общества (ПАО). На выставке «Любуюсь Псковом» представлены две сохранившиеся иконы Печерского извода из фондов Псковского музея-заповедника: «Видение старца Дорофея» («икона Жиглевича») третьей четверти XVIII века и «Сретение Богородицы» из часовни Владычного креста 1784 года. Монументальная икона «Сретенье Богородицы» находилась на реставрации с 2018 года и теперь вновь доступна для обозрения. На выставке «Колокола средневекового Пскова» можно увидеть два парных колокола мастера Логина Семенова 1570 года, колокол 1614 года, отлитый мастерами Савой да Козмой, колокол мастера Афанасия Панкратьева 1603 года. Исследования М. И. Зуева и А. Б. Постникова дадут посетителям возможность познакомиться с историей этих колоколов.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66 33 11.

В 12:00 и 16:00 – сборные экскурсии по Псковскому кремлю. Экскурсия погружает участников в историю Пскова с первых веков возникновения города, строительства крепости и первого храма во имя Святой Троицы. В ходе экскурсии участники познакомятся с особенностями вечевого строя Пскова, узнают, почему так много храмов было возведено в Довмонтовом городе и где хранится меч знаменитого князя Довмонта.

Место встречи: Информационный центр музея (ул. Кремль, 4). Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 72 45 74.

В 11:00, 13:00, 15:00 – тематические экскурсии по выставке «Три века Двора Постникова». Экскурсия познакомит посетителей с историей жизни купеческих палат XVII в. знаменитых купцов Постниковых. На выставке представлены археологические предметы, найденные во время раскопок на территории двора, артефакты из гражданских построек XVII-XVIII вв. г. Пскова, копии рисунков известного псковского архитектора-реставратора Юрия Павловича Спегальского. Отдельное внимание уделено временам бытования двора Постникова (Мешок I и II), когда в разные периоды в здании размещались различные ведомства. Документы эпох дополнены визуальным рядом и экспонатами XVIII-XIX вв.

Место встречи: Двор Постникова (ул. О. Кошевого, 2). Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 29 22 59.