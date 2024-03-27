Выставка сказочной мозаики открылась в Псковском музее к юбилею Римского-Корсакова

11:03, 28 марта 2024, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике открылась выставка современной мозаики «Великий сказочник», посвященная 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В экспозиции представлено более 50 работ двух мастерских из Москвы (школа Карины Фавока) и Санкт-Петербурга (студия Инги Романовой). Все произведения были созданы специально к выставке.

«Идея организовать проект появилась полгода назад. Это очень короткий срок для изготовления такого количества работ, так как мозаика требует неторопливости и тщательного подбора кусочков, из которых складываются панно. Однако мастера были очень вдохновлены этой идеей. Им особенно хотелось отразить сказочные сюжеты, которые так любил Римский-Корсаков. Поэтому все удалось сделать к юбилейной дате», – рассказала заведующая музеем-усадьбой Н. А. Римского-Корсакова Ольга Жуковская.

В панно, представленных в выставочном пространстве усадьбы, отразилась глубокая увлеченность Римского-Корсакова национальной сказочностью и языческой мифологией. Композитор был непревзойденным мастером музыкального пейзажа. Вы увидите картины по мотивам опер «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», «Садко», «Кащей Бессмертный», «Золотой петушок», «Майская ночь» и других.

Авторы мозаик отмечают, что Римский-Корсаков видел музыку в цветах. Например, ми-мажор (в нем написаны его «морские» произведения) был синим. Он придумал собственную «гамму Римского-Корсакова». Это очень помогает при создании картин.

Произведения, представленные на выставке, сделаны из академической смальты, натурального камня и художественного стекла в классической римской технике набора и более современной технике модерн. Авторы старались создать настроение, погрузить зрителя в сказочный мир, понятный каждому и знакомый с детства.

Проект продлится до июня.