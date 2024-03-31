150 тысяч россиян отправятся в армию во время весеннего призыва
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва на срочную военную службу. Постановление опубликовано на сайте официального публикования правовых актов.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет», — говорится в указе президента. Уточняется, что планируется призвать 150 тысяч человек.
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