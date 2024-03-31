150 тысяч россиян отправятся в армию во время весеннего призыва

10:05, 31 марта 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва на срочную военную службу. Постановление опубликовано на сайте официального публикования правовых актов.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет», — говорится в указе президента. Уточняется, что планируется призвать 150 тысяч человек.