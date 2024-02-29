Владимир Путин: Боевые возможности армии России увеличились многократно

12:57, 29 февраля 2024, ПАИ

Боевые возможности Вооруженных сил России увеличились многократно, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«То, что мы планировали в сфере вооружения, о чём я говорил в послании 2018 года – всё сделано или завершается эта работа. Так, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе СВО», – подчеркнул президент.

Армия России в ходе СВО обрела колоссальный боевой опыт, заметил глава государства. По его словам, это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства.

Отметим, что спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается.

Напомним, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.