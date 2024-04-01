Подведены итоги Ночной хоккейной лиги в Псковской области дивизиона «Любитель 40+»

15:57, 01 апреля 2024, ПАИ

Подведены итоги Ночной хоккейной лиги в Псковской области дивизиона «Любитель 40+». Соревнования проходили с 30 сентября 2023 года по 31 марта 2024 года. Об этом сообщил региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Псковской области Владимир Фандуберин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 апреля.

Финалистами лиги стали команды «Аванта-Псков» и «Красный город». Команды обменялись победами в серии, и счёт стал 1:1. В решающем матче сильнее оказалась команда «Аванта-Псков» – 2:0.

Псковская команда получила путёвку на финальный этап, который пройдёт в Сочи с 3 по 10 мая.

Всего в соревнованиях приняли участие восемь команд из Пскова, Великих Лук, Псковского района, Печор и Красногородска.

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