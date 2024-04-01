Газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Смоленка Островского района
Внутрипоселковый газопровод протяженностью 1,4 километра для подключения 45 домовладений в деревне Смоленка ввели в Островском районе. Работы выполнены в рамках догазификации, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».
С жителями деревни заключили 27 договоров, первые домовладения уже подключили к сетевому газу.
«Для сокращения сроков подключения одновременно со строительством сетей до границ домовладений в рамках комплексных договоров выполнялись работы в границах участков и подготовка домовладений к приёму газа. В настоящее время оперативно подключаем новых потребителей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
Ранее сообщалось, что строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,6 километра для газификации деревни Филатова Гора началось в Псковском районе. Для надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа.
Напомним, 12 февраля в Бежаницах торжественно ввели в эксплуатацию газораспределительные сети на пяти улицах: газ пришёл в 80 домов. В режиме ВКС в торжественном запуске газоснабжения приняли участие полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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