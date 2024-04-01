Газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Смоленка Островского района

15:39, 01 апреля 2024, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод протяженностью 1,4 километра для подключения 45 домовладений в деревне Смоленка ввели в Островском районе. Работы выполнены в рамках догазификации, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

С жителями деревни заключили 27 договоров, первые домовладения уже подключили к сетевому газу.

«Для сокращения сроков подключения одновременно со строительством сетей до границ домовладений в рамках комплексных договоров выполнялись работы в границах участков и подготовка домовладений к приёму газа. В настоящее время оперативно подключаем новых потребителей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,6 километра для газификации деревни Филатова Гора началось в Псковском районе. Для надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа.

Напомним, 12 февраля в Бежаницах торжественно ввели в эксплуатацию газораспределительные сети на пяти улицах: газ пришёл в 80 домов. В режиме ВКС в торжественном запуске газоснабжения приняли участие полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.