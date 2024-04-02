О новой мошеннической схеме предупредили россиян

09:46, 02 апреля 2024, ПАИ

О новой схеме мошенничества предупредили россиян. Мошенники сразу рассказывают, что звонят с целью кражи денег, а затем им всё-таки удаётся обмануть жертву, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского банка.

При звонке злоумышленники представляются сотрудниками оператора сотовой связи и сообщают об истечении срока действия договора на услуги связи, а затем говорят, что для его продления необходимо назвать код из СМС. После этого мошенники раскрывают себя: признаются в обмане (делают они это, чтобы запугать жертву). Затем злоумышленники дают инструкции о том, как спасти деньги и поймать банду мошенников, вступивших в сговор с сотрудниками банка, и просят перевести деньги якобы на безопасный счёт. После этого жертва самостоятельно отправляет деньги злоумышленникам.

Кроме того, мошенники просят установить программу удалённого доступа, которая позволяет видеть все, что происходит на экране телефона. С помощью таких программ злоумышленники могут видеть количество денег на счете у жертвы, а также коды, которые высвечиваются в приложении банка: их запрашивают сами мошенники в сервисах для переводов с карты на карту, чтобы вывести деньги на свой счёт.

Ранее сообщалось, что дни финансовой грамотности пройдут в Дедовичском и Палкинском районах, а жители Псковской области лишились порядка десяти миллионов рублей после звонков мошенников.