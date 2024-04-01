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Общество

Дни финансовой грамотности пройдут в Дедовичском и Палкинском районах

Тематические мероприятия в рамках Дня финансовой грамотности пройдут 2 апреля в Дедовичском и Палкинском районах, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Образовательные модули организуют для старшеклассников, пенсионеров, а также работников социальных учреждений и культуры. Жители муниципалитетов смогут повысить уровень финансовой грамотности под руководством банков, ПсковГУ и специалистов исполнительных органов власти.

Для школьников Дедовичской и Добычинской школ пройдёт урок «Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения». Спикеры расскажут о том, как проживать значимые финансовые события без кредитов, а также о стратегии достижения финансовых целей с учётом доходов и расходов.

Пенсионеров в рамках обучающего семинара проинформируют о видах финансового мошенничества и научат избегать его. Кроме того, им расскажут о финансовых продуктах, помогающих в управлении средствами и их защите. Мероприятия пройдут на площадках Палкинского районного центра досуга и Дедовичской центральной районной библиотеки.

Социальным работникам расскажут, как управлять бюджетом: безопасно использовать инструменты современного финансового рынка, выходить из сложных финансовых ситуаций и избежать уловок мошенников.

Мероприятия организуют в рамках региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Псковской области».

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