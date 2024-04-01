Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Около десяти миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников

Около десяти миллионов рублей не досчитались жители Пскова, Пыталово, Бежаницкого района и Печорского муниципального округа после звонков злоумышленников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около десяти миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников. Фото: ПАИ

Звонившие представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они предлагали псковичам предотвратить попытки несанкционированного оформления кредитов и доступа к банковским счетам. Введя собеседников в заблуждение, злоумышленники завладели их сбережениями. Другим пользователям мошенники предложили дополнительный заработок в интернете. Также псковичи лишились своих сбережений во время операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

Всего жители региона передали мошенникам около десяти миллионов рублей.

Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 апреля 2024

Работника завода в Пскове нашли мёртвым
01 апреля 2024

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Порхове
01 апреля 2024

38 пьяных водителей задержали полицейские на дорогах Псковской области за неделю
01 апреля 2024

Легковушка столкнулась с фурой в Великолукском районе
01 апреля 2024

Около десяти миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников
01 апреля 2024

Женщина с младенцем в автомобиле снесла теплицу в Великих Луках
01 апреля 2024

9,5 лет тюрьмы получил пскович за избиение мужчины до смерти и нападение на полицейского
01 апреля 2024

Семь пожаров произошло в Псковской области за прошедшие выходные 

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...