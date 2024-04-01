Около десяти миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников

11:27, 01 апреля 2024, ПАИ

Около десяти миллионов рублей не досчитались жители Пскова, Пыталово, Бежаницкого района и Печорского муниципального округа после звонков злоумышленников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Звонившие представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они предлагали псковичам предотвратить попытки несанкционированного оформления кредитов и доступа к банковским счетам. Введя собеседников в заблуждение, злоумышленники завладели их сбережениями. Другим пользователям мошенники предложили дополнительный заработок в интернете. Также псковичи лишились своих сбережений во время операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

Всего жители региона передали мошенникам около десяти миллионов рублей.

Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.