Около десяти миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников
Около десяти миллионов рублей не досчитались жители Пскова, Пыталово, Бежаницкого района и Печорского муниципального округа после звонков злоумышленников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Звонившие представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они предлагали псковичам предотвратить попытки несанкционированного оформления кредитов и доступа к банковским счетам. Введя собеседников в заблуждение, злоумышленники завладели их сбережениями. Другим пользователям мошенники предложили дополнительный заработок в интернете. Также псковичи лишились своих сбережений во время операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.
Всего жители региона передали мошенникам около десяти миллионов рублей.
Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.
Около десяти миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников
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