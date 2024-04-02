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Экономика

Псковская область может войти в число поставщиков стройматериалов ретейлерам Азербайджана

Сотрудничество России и Азербайджана в сегменте производства строительных материалов обсудили на круглом столе, который прошел в Москве сегодня, 2 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестразвития Псковской области.

Псковская область может войти в число поставщиков стройматериалов ритейлерам Азербайджана. Фото здесь и далее: фонд инвестразвития Псковской области

В мероприятии принял участие первый заместитель руководителя представительства правительства Псковской области при правительстве РФ Илья Акуленко, а также ведущие эксперты, представители бизнеса, застройщики и предприниматели из Азербайджана в области производства строительных материалов.

В рамках мероприятия эксперты обсудили перспективы сотрудничества России и Азербайджана, успешные практики, возникающие проблемы, возможности экспорта строительной продукции российских производителей на азербайджанский рынок и новые экспортные несырьевые направления.

Отмечается, что представители крупного и перспективного азербайджанского проекта заинтересованы в поставках российский продукции. В частности, у них уже заключено несколько десятков соглашений.

По итогам круглого стола Фонд инвестразвития Псковской области направит контакт ответственного представителя для выхода на ретейлеров Азербайджана псковским инвесторам - производителям строительных материалов.

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