60% псковичей поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов

18:42, 03 апреля 2024, ПАИ

60 % псковичей поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов, сообщает сервис SuperJob.

За регулирование езды на самокатах женщины выступают чаще мужчин (65 против 55 %).

Среди законодательных ограничений, которые нужны больше всего, опрошенные называли установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения.

Ранее сообщалось, что в России пока не будут регистрировать электросамокаты.

Кроме того, ранее псковичам напомнили о правилах безопасности при езде на велосипедах и электросамокатах.