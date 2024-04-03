60% псковичей поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов
60 % псковичей поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов, сообщает сервис SuperJob.
За регулирование езды на самокатах женщины выступают чаще мужчин (65 против 55 %).
Среди законодательных ограничений, которые нужны больше всего, опрошенные называли установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения.
Ранее сообщалось, что в России пока не будут регистрировать электросамокаты.
Кроме того, ранее псковичам напомнили о правилах безопасности при езде на велосипедах и электросамокатах.
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60% псковичей поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов
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