В России пока не будут регистрировать электросамокаты

10:18, 26 февраля 2024, ПАИ

Законопроект о регистрации самокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) отклонили в Госдуме. Об этом пишет «Российская газета».

Законопроект о регистрации электросамокатов был внесен в Госдуму в октябре прошлого года. Он предполагал, что регистрация СИМ необходима для устранения правовой неопределенности статуса таких транспортных средств, а также для контроля за соблюдением правил дорожного движения их пользователями с помощью средств видеофиксации.

Однако законопроект был отклонен в правительстве и профильном комитете Госдумы, так как он не предлагает комплексного решения проблемы. Проект не объясняет, какие самоходные устройства относить к транспортным средствам, а также не регулирует вопросы оформления документов на такую технику и внесения в них изменений при смене владельца.

Кроме того, чтобы предупредить возможное многократное увеличение нагрузки и сбоев в работе регистрационных подразделений из-за количества используемых средств индивидуальной мобильности, необходимо создать отдельный орган для регистрации такой техники.

Ранее сообщалось что страховки для электросамокатов могут стать обязательными. Кроме того, Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила включение электросамокатов в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации. Также самокатчиков предложили отправлять сдавать экзамены по правилам дорожного движения.