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Общество

Псковичам напоминают о правилах безопасности при езде на велосипедах и электросамокатах

О правилах безопасности при езде на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности (СИМ) напомнило жителям Псковской области региональное управление Госавтоинспекции УМВД России.

Фото: ПАИ

При передвижении на СИМ важно:

  • выбирать подходящую площадку для катания и использовать защитную экипировку (шлем, налокотники, наколенники);
  • сохранять безопасную скорость, останавливаться плавно и аккуратно;
  • сохранять безопасную дистанцию от людей, объектов и предметов во избежание столкновения.

Важно помнить, что на электросамокатах можно ездить по правому краю проезжей части дорог, но только гражданам старше 14 лет и только там, где максимальная скорость движения ограничена 60 километрами в час. Устройство должно иметь тормозную систему, звуковые сигналы и световозвращатели (спереди – белого цвета, с боковых сторон – оранжевого или красного цвета, сзади – красного цвета).

Пользователям СИМ младше 14 лет запрещено передвигаться по дорогам и обочинам. При отсутствии велодорожек они могут ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. При этом важно помнить, что пешеходы имеют преимущество в своих зонах перед колёсным транспортом, поэтому владелец СИМ, как и велосипедист, не должен создавать помех пешеходам, обязан снижать скорость и спешиваться.

Категорически запрещается использовать СИМ одновременно двум или более лицам, во время движения пользоваться мобильным телефоном и другими гаджетами, а также слушать музыку в наушниках.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отклонили законопроект о регистрации самокатов и прочих СИМ.

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