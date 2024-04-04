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Общество

Перевозившему взрывчатку в иконах с Украины в Псковскую область предъявили обвинение

Фигуранту дела о контрабанде с Украины в Россию через страны ЕС и НАТО иностранной взрывчатки и взрывателей в православных иконах и церковной утвари предъявлено обвинение. Он заключен под стражу сроком на два месяца, пишет РИА Новости.

Перевозившему взрывчатку в иконах с Украины в Псковскую область предъявили обвинение. Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Из постановления апелляционной инстанции Псковского областного суда следует, что у обвиняемого два гражданства: российское и, предположительно, гражданство Молдавии.

В постановлении суда также указано, что уголовное дело по данному факту возбуждено в отношении еще одного гражданина иностранного государства, а также неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ.

Напомним, груз, закамуфлированный в иконах и церковной утвари, следовал по маршруту: Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия. ФСБ опубликовала видео с изъятыми на границе в Псковской области иконами со взрывчаткой.

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Перевозившему взрывчатку в иконах с Украины в Псковскую область предъявили обвинение

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