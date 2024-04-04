Перевозившему взрывчатку в иконах с Украины в Псковскую область предъявили обвинение

08:13, 04 апреля 2024, ПАИ

Фигуранту дела о контрабанде с Украины в Россию через страны ЕС и НАТО иностранной взрывчатки и взрывателей в православных иконах и церковной утвари предъявлено обвинение. Он заключен под стражу сроком на два месяца, пишет РИА Новости.

Из постановления апелляционной инстанции Псковского областного суда следует, что у обвиняемого два гражданства: российское и, предположительно, гражданство Молдавии.

В постановлении суда также указано, что уголовное дело по данному факту возбуждено в отношении еще одного гражданина иностранного государства, а также неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ.

Напомним, груз, закамуфлированный в иконах и церковной утвари, следовал по маршруту: Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия. ФСБ опубликовала видео с изъятыми на границе в Псковской области иконами со взрывчаткой.