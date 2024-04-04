95-летие отметила жительница Псковского района
95-летний юбилей отпраздновала жительница деревни Родина Псковского района Зоя Андриановна Бородулина, сообщила глава района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Именинница родилась в селе Медное Тамбовской области. Суровые военные годы прошли там же в оккупации. Молодой девочкой Зоя Андриановна помогала медсёстрам в госпитале.
После войны она окончила Тамбовский педагогический техникум по специальности «учитель начальных классов», устроилась в школу и заочно окончила Мичуринский государственный педагогический институт. Работая в школе, познакомилась с будущим мужем, военным. В семье родились две дочки и сын.
Зоя Андриановна имеет более 50 лет педагогического стажа. Даже на пенсии она ездила в детские лагеря, работала педагогом дополнительного образования.
Сейчас у женщины трое внуков и два правнука. Она является ветераном Великой Отечественной войны, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
«Сердечно поздравила Зою Андриановну с 95-летием и вручила ей памятные подарки. Крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия большой и дружной семье, мирного неба и как можно больше положительных эмоций!» – написала Наталья Фёдорова.
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