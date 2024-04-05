​Международный день нравственности отмечается 5 апреля

09:05, 05 апреля 2024, ПАИ

5 апреля отмечается Международный день нравственности, сообщает calend.ru.

Нравственность, отчасти являющаяся синонимом понятий этика и мораль, по сути, представляет собой разновидность социальных норм, призванных регулировать отношения между людьми в обществе. Будучи мерилом оценки поступков человека, нравственность превращается во внутренний ориентир, в соответствии с которым человек выстраивает свои поступки, оценивает поступки окружающих его людей.

Известные принципы или правила нравственности (одно из которых именуется золотым) сформировались давно. Они содержатся и в религиозных нормах, на них выстроены и нормы правовые в том числе.

Основой нравственных принципов является «золотое правило», призывающее поступать по отношению к другим так, как хотелось бы, чтобы поступали по отношению к тебе самому. Таким образом, в его основе лежат уважение к правам, чувствам, убеждениям других людей, построение отношений между людьми на основе мира и согласия.