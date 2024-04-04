Михаил Ведерников принял участие в совещании под руководством Марата Хуснуллина

23:22, 04 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании под руководством зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Регионы доложили о восстановительных работах на новых российских территориях, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников отметил, что Псковская область способствует цифровизации социальных услуг и сферы образования в ДНР, ЛНР и Запорожье, а также активно помогает муниципальным округам Херсонской области.

«В прошлом году провели капремонт детского сада «Солнышко» в селе Павловка, приобрели новую мебель и оборудование для оснащения. В Херсонскую область периодически направляем аварийно-восстановительные бригады. Одна из них работает в данный момент. Для этих целей также была поставлена спецмашина «Газель» с необходимым оборудованием. Отправляем гуманитарную помощь местным жителям», – написал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что сегодня каждый российский регион стремится внести свой посильный вклад в восстановление мирной жизни в новых субъектах. «За 2022–2023 годы регионы-шефы восстановили более семи тысяч объектов. И Псковская область активно участвует в этой работе», – заключил Михаил Ведерников.