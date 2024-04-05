Волонтеры помогают псковичам проголосовать за объекты благоустройства

10:57, 05 апреля 2024, ПАИ

Волонтеры помогают жителям Псковской области отдать свой голос во всероссийском голосовании за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает корреспондент ПАИ.

«Голос можно отдать на нашем сайте госуслуг, а также можно найти волонтеров и проголосовать с их помощью. Для голосования нужен только телефон и больше ничего. Все объекты будут показаны, про них будет рассказано. Если человеку будет что-то непонятно, наша задача – их проконсультировать», – рассказал один из волонтеров Павел Ветров.

Для того чтобы отдать свой голос, при помощи волонтеров необходимо заполнить анкету: указать имя, фамилию и номер телефона. Для верификации поступит специальный код подтверждения, указав который можно свободно выбрать территорию для благоустройства.

«Очень приятно, что учитывают мнение горожан в таком вопросе, как благоустройство. Лично я проголосовала за то, что мне ближе», – отметила псковичка Надежда Коноплева.

Голосование продлится до 30 апреля. Граждане старше 14 лет могут принять в нём участие на платформе «Госуслуги» по ссылке, а также с помощью волонтёров.

Напомним, голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» проходит в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.