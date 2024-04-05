На «Госуслугах» появился специальный раздел о мерах поддержки ветеранов СВО и их семей

11:58, 05 апреля 2024, ПАИ

Фонд «Защитники Отечества» по поручению президента России совместно с Минцифры запустил на «Госуслугах» специализированный раздел о мерах поддержки ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших героев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

В разделе собрано подробное описание федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки как для ветеранов СВО, членов семей погибших героев, так и для действующих военнослужащих. Также в разделе можно найти ответы на наиболее актуальные вопросы.

«Мы делаем многое для того, чтобы наши герои могли получать оперативно всю интересующую их достоверную информацию, а также обратиться к нам за помощью в удобном для них режиме», – отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Она пояснила, что внедряемая цифровая система позволит собирать отзывы о качестве мер поддержки для оперативного реагирования на сложные ситуации.

Кроме того, с 1 мая 2024 года начнет работать новый сайт фонда «Защитники Отечества», созданный на технологической платформе «Госуслуг». На нем будут представлены новостные разделы и анонсы мероприятий фонда, общественные и благотворительные проекты, электронная приемная, а также информационные блоки по направлениям социального и медицинского сопровождения, трудоустройства и обучения, юридическая помощь.

«Наша задача – создать комфортную цифровую систему для ветеранов спецоперации и их родных. Совместно с фондом мы подготовили полный каталог всех доступных мер социальной поддержки и разместили его на «Госуслугах», – пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

При этом в зависимости от региона и категории заявителя получаемая информация о доступных мерах будет максимально персонализирована. «Сейчас совместно с коллегами из фонда мы оптимизируем процессы получения помощи для ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Им должно быть просто и удобно получать меры поддержки в цифровом формате, прямо на телефоне», – добавил Максут Шадаев.

Также на первой кнопке короткого номера 117 горячей линии Минобороны России в тестовом режиме работает служба поддержки фонда «Защитники Отечества». Контакт-центр работает в 88 субъектах России, кроме Москвы. Всего с 29 февраля в контакт-центр поступило более 20 тысяч обращений.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основная его цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Защитникам помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в том числе в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды инвалидов. Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.