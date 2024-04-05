Встреча со студентами ПсковГУ состоялась в Псковской городской Думе

11:57, 05 апреля 2024, ПАИ

Встреча со студентами Псковского государственного университета состоялась в Псковской городской Думе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

В ней приняли участие председатель ПГД Александр Гончаренко, заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный, депутаты и сотрудники аппарата. Целью мероприятия стало знакомство с работой депутатского корпуса городской Думы.

Гостям рассказали об организации деятельности депутатского корпуса, о том, в чем заключается работа депутата и как осуществляется взаимосвязь с избирателями, как организуются и проводятся встречи с горожанами, как записаться к депутату на прием.

Участники мероприятия также обсудили вопросы, возникшие в ходе встречи.