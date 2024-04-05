Встреча со студентами ПсковГУ состоялась в Псковской городской Думе
Встреча со студентами Псковского государственного университета состоялась в Псковской городской Думе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.
В ней приняли участие председатель ПГД Александр Гончаренко, заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный, депутаты и сотрудники аппарата. Целью мероприятия стало знакомство с работой депутатского корпуса городской Думы.
Гостям рассказали об организации деятельности депутатского корпуса, о том, в чем заключается работа депутата и как осуществляется взаимосвязь с избирателями, как организуются и проводятся встречи с горожанами, как записаться к депутату на прием.
Участники мероприятия также обсудили вопросы, возникшие в ходе встречи.
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