За помощью в ремонте хоккейной коробки в Порхове обратился местный житель к Александру Котову

17:38, 05 апреля 2024, ПАИ

С просьбой помочь с ремонтом хоккейной коробки на порховском стадионе пришёл на приём к председателю областного Собрания депутатов Александру Котову ветеран-афганец Юрий Крутиков. Своё обращение к спикеру порхович адресовал не как личное пожелание, а как коллективную просьбу «от лица любителей зимнего вида спорта». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«У нас есть любительская хоккейная команда – ветераны боевых действий, из Питера даже ребята приезжают поиграть. Но дело в том, что хоккейная коробка в Порхове находится в очень плачевном состоянии», – рассказал Юрий Крутиков и показал фотографии спортивного объекта.

По словам спортсмена-любителя, основная проблема связана с покрытием хоккейной коробки. Когда-то его пытались поправить, сняли верхний слой дёрна, из-за чего теперь при заливке вода просто уходит под землю. Ещё одна сложность вызвана маленьким диаметром трубы, которая подведена к стадиону, через которую качают воду для заливки льда.

«Диаметр трубы всего 20 мм, давления никакого. Чтобы пройти всё поле, надо не меньше трёх часов. Директор стадиона – хороший активный парень, приобрёл помпу, но расстояние от речки до коробки составляет 260 метров, и в холодную погоду шланги замерзают», – описал ситуацию Юрий Крутиков.

По мнению спортсмена-любителя, решению проблемы помогла бы врезка трубы большего диаметра в городской водопровод и ремонт покрытия.

«Надо, чтобы проект знающие люди нарисовали – чтобы не сделать только хуже», – отреагировал на предложение Александр Котов и пообещал проработать возможность ремонта хоккейной коробки на порховском стадионе. «Дело хорошее, давайте попробуем, я подключусь, будем искать варианты», – подвёл итог приёма спикер областного Собрания.