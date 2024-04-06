Мошенники похитили около 800 тысяч рублей у жителей Псковской области
Около 800 тысяч рублей выманили мошенники у нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, злоумышленники представились сотрудниками банка и правоохранительных органов и украли сбережения под предлогом предотвращения списания денег и оформления кредитов.
Кроме того, у нескольких жителей Псковской области похитили деньги при покупке в интернете сварочного аппарата и автомобильного колеса.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.
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