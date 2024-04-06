«Парту Героя» открыли в школе Новоржевского района

12:41, 06 апреля 2024, ПАИ

«Парту Героя» открыли в Дубровской основной образовательной школе Новоржевского района. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

Парта была открыта в честь выпускника, участника специальной военной операции Владимира Смирнова, погибшего в зоне боевых действий при выполнении воинского долга.

На торжественном мероприятии присутствовали родные Владимира Смирнова, а также педагоги, ученики Дубровской школы, юнармейцы отряда «Память» Новоржевской средней школы, односельчане.

«Именно такие люди, как Владимир, отстаивают сегодня для нас мирное небо. Давайте помнить о наших бойцах. А «Парты Героев» в школах округа станут подтверждением нашей памяти и уважения к ним», – подчеркнула в своём выступлении глава Новоржевского округа Любовь Трифонова.