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Общество

Путин подписал закон о наказании за спам-звонки и рекламу кредитов

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости, сообщает РИА Новости.

Сейчас за нарушение закона о рекламе для рекламодателей, производителей или распространителей рекламы, за исключением ряда случаев, были установлены штрафы: для граждан в размере 2-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 4-20 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-500 тысяч рублей.

Закон вводит более высокие штрафы за несоблюдение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи. Для граждан штрафы составят от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, вводится ответственность микрофинансовых организаций (МФО) за рекламу займов с нарушением требований части 3 статьи 28 закона "О рекламе".

Согласно этим требованиям, реклама услуг, связанных с предоставлением, пользованием и погашением кредита или займа, содержащая информацию о процентных ставках, должна содержать и диапазоны значений полной стоимости кредита или займа. Причем информация о полной стоимости должна указываться шрифтом не меньше того, которым указаны процентные ставки.

Штраф за нарушение этих требований для МФО составит от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей, а для их должностных лиц - от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Аналогичная ответственность вводится и для кредитных организаций за неправомерную рекламу кредитов и займов вместо действующей на данный момент.
Сейчас за рекламу услуг по предоставлению кредита или займа, содержащую хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее, штраф для кредитных организаций установлен от 300 тысяч до 800 тысяч рублей, а для их должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

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