В России появится День работника электронной промышленности

23:20, 07 апреля 2024, ПАИ

Новый профессиональный праздник работника электронной промышленности появится в России, он будет отмечаться в первое воскресенье октября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что с инициативой об установлении праздника обратился президент РАН Геннадий Красников. Её поддержали участники отрасли.

В тексте говорится, что электронная промышленность является одной из стратегических отраслей российской экономики. Всего на частных и государственных предприятиях работают более 300 тысяч человек.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что в России есть возможность разработать отечественный электромобиль, но для этого необходима инфраструктура.

Кроме того, премьер-министр заявил, что правительство спишет регионам две трети долгов по кредитам.