Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Правительство спишет регионам две трети долгов по кредитам

Объем списания долгов регионам РФ составит 1,1 трлн рублей на реализацию инфраструктурных проектов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Государственной Думе.

«Будем списывать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам — это порядка 1 трлн рублей», — сказал Михаил Мишустин.

Государственный долг российских регионов по бюджетным кредитам (за исключением инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов и средств, выдаваемых на опережающее финансирование) по состоянию на 1 марта 2024 года составляет 1,7 трлн рублей. Две трети от этой суммы (1,1 трлн рублей) регионы смогут направить в свою экономику, на реализацию инфраструктурных проектов, например, в сфере ЖКХ или на расселение аварийного жилищного фонда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 апреля 2024

Псковская область может войти в число поставщиков стройматериалов ретейлерам Азербайджана
01 апреля 2024

Налоговики приглашают псковичей на тематические семинары
01 апреля 2024

Новую линию украшений из глины разрабатывают в Пскове
01 апреля 2024

Как увлечение лепкой превратилось в доходный бизнес, рассказала псковичка
01 апреля 2024

«Я его слепила из того, что было»: нюансы лепной керамики обсудят на «Серебряном дожде»
29 марта 2024

Белорусские предприниматели работают в Пскове с бизнес-миссией
28 марта 2024

Какие профессии наиболее востребованы на рынке труда в регионе, рассказали псковичам
28 марта 2024

О проверках и выявленных нарушениях отчиталась Счётная палата перед депутатами Псковского областного Собрания

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...