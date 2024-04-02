Правительство спишет регионам две трети долгов по кредитам

15:02, 03 апреля 2024, ПАИ

Объем списания долгов регионам РФ составит 1,1 трлн рублей на реализацию инфраструктурных проектов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Государственной Думе.

«Будем списывать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам — это порядка 1 трлн рублей», — сказал Михаил Мишустин.

Государственный долг российских регионов по бюджетным кредитам (за исключением инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов и средств, выдаваемых на опережающее финансирование) по состоянию на 1 марта 2024 года составляет 1,7 трлн рублей. Две трети от этой суммы (1,1 трлн рублей) регионы смогут направить в свою экономику, на реализацию инфраструктурных проектов, например, в сфере ЖКХ или на расселение аварийного жилищного фонда.