Михаил Мишустин: У России есть шанс создать отечественный электромобиль

15:19, 03 апреля 2024, ПАИ

В России есть возможность разработать отечественный электромобиль, но для этого необходима инфраструктура, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в среду, 3 апреля.

«У нас есть шанс сделать неплохой задел, неплохой электромобиль, и уже сегодня есть результаты этого. Использовать всячески возможность нашей промышленности для создания инфраструктуры так просто не получится», — сказал Михаил Мишустин на отчете правительства в Госдуме.

Ранее сообщалось, что в Псковской области зарегистрировано более 220 электромобилей. О том, сколько в Пскове электромобилей, чем они хороши для небольшого города, где находятся «розетки» для таких машин, почему в регион не едут обладатели «электричек» и отчего пустует новая зарядная станция на улице Пушкина, читайте в статье обозревателя ПАИ Ольги Машкариной.