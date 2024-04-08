До +20 градусов ожидается в Псковской области 9 апреля
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 9 апреля, местами возможны небольшие дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Восточный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +3 до +8 градусов, днём термометры покажут от +15 до +20 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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