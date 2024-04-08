Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +20 градусов ожидается в Псковской области 9 апреля

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 9 апреля, местами возможны небольшие дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До +20 градусов ожидается в Псковской области 9 апреля. Фото: ПАИ

Восточный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +3 до +8 градусов, днём термометры покажут от +15 до +20 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 апреля 2024

30 лет назад состоялась первая сессия Псковского областного Собрания депутатов
08 апреля 2024

В Пскове второй раз за месяц может быть побит температурный рекорд
08 апреля 2024

Основательница популярного бренда одежды стала гостьей шестого выпуска передачи «Кофемолка»
08 апреля 2024

До +20 градусов ожидается в Псковской области 9 апреля
08 апреля 2024

Михаил Ведерников в 30-летие регионального парламента: Псковское областное Собрание играет важную роль в развитии региона
08 апреля 2024

Троицкому мосту в Пскове посвятили сюжет на Первом канале
08 апреля 2024

Более 22 тысяч жителей Псковской области получают пенсию в повышенном размере
08 апреля 2024

В Псковской области изъято шесть единиц огнестрельного оружия

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...