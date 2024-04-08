До +20 градусов ожидается в Псковской области 9 апреля

14:31, 08 апреля 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 9 апреля, местами возможны небольшие дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Восточный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +3 до +8 градусов, днём термометры покажут от +15 до +20 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.