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Общество

Подведены итоги конкурса на лучшую организацию ГТО среди школ Псковской области

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных учреждений Псковской области за 2023 год. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Конкурс проводился в два этапа. В муниципальном этапе приняли участие 46 образовательных учреждений. Второй этап – областной, в котором участвовали лучшие образовательные учреждения из 16 муниципалитетов.

Среди призёров конкурса на первом месте МБОУ «Куньинская средняя общеобразовательная школа», на втором – МБОУ «Печорская гимназия», на третьем – филиал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 Порхова» «Полонская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А. К. Мери».

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