Подведены итоги конкурса на лучшую организацию ГТО среди школ Псковской области

18:12, 09 апреля 2024, ПАИ

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных учреждений Псковской области за 2023 год. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Конкурс проводился в два этапа. В муниципальном этапе приняли участие 46 образовательных учреждений. Второй этап – областной, в котором участвовали лучшие образовательные учреждения из 16 муниципалитетов.

Среди призёров конкурса на первом месте МБОУ «Куньинская средняя общеобразовательная школа», на втором – МБОУ «Печорская гимназия», на третьем – филиал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 Порхова» «Полонская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А. К. Мери».