Более 500 домашних птиц привили от птичьего гриппа в Псковской области

14:40, 10 апреля 2024, ПАИ

Более 500 птиц привили от птичьего гриппа в Псковской области, сообщил врио председателя регионального комитета по ветеринарии Валерий Удалов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Поскольку Псковская область относится к благополучным регионам по птичьему гриппу, по рекомендации Центра ветеринарии Минсельхоза Российской Федерации вакцинацию организовывают только в зоне 10 километров вокруг нескольких крупных птицеводческих предприятий, пояснил эксперт.

Он уточнил, что речь идёт о птицефабриках «Племрепродуктор Назия» и «Борки». Именно вокруг этих предприятий в регионе необходимо создать буферную зону для инфекции. «Провакцинировано более 500 голов птицы. Лекарство поступило из федерального центра, вакцина осуществляется на безвозмездной основе в личных подсобных хозяйствах», – отметил гость радиоэфира.

Валерий Удалов пояснил, что вакцинация началась несколько дней назад и работа будет продолжаться. «Это очень кропотливая работа: переезды, переодевание, надо достучаться до человека, застать владельца ЛПХ дома. Несмотря на то что заранее будет объявление дано, не все же сразу могут отпроситься на работе. Всё это занимает время. А ещё поймать поголовье надо», – пояснил Валерий Удалов.

Ранее Валерий Удалов в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал о мерах профилактики птичьего гриппа в Псковской области.