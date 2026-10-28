Сергей Бухаров: Новые воркаут-площадки в Пскове будут размещать при существующей инфраструктуре

22:43, 28 октября 2026, ПАИ

Новые воркаут-площадки в Пскове будут размещать при уже существующей инфраструктуре, поскольку отдельно стоящие объекты быстро приходят в негодность из-за вандализма и отсутствия должного содержания. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 28 октября.

«В недавнем прошлом довольно-таки большое количество воркаут-площадок появилось в Пскове. Это было на самом деле очень приятно и хорошо. Поставить их поставили, но, к сожалению, с содержанием возникли вопросы. И если мы говорим о площадках, которые возводились на территории учреждений, в том числе спортивных, то они не поддерживаются должным образом. И, к сожалению, некоторые площадки уже вышли из строя», – рассказал Сергей Бухаров.

По его словам, ставить новые площадки нужно так, чтобы избежать вандализма.

«То есть привязывать к какой-то уже имеющейся инфраструктуре. Оторванность отдельно стоящей воркаут-площадки, к сожалению, приведёт её в негодность в самое ближайшее время. Если мы хотим сохранить воркаут-площадки и уличные тренажёры, то ставить их нужно в открытых пространствах, хотя это тоже не панацея и нас не спасает, – отметил председатель комитета и в заключение добавил: – У нас появятся воркаут-площадки на стадионах «Машиностроитель» и «Электрон».