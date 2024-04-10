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Культура

Выставка витебских мастеров откроется в Псковском центре народного творчества

Выставка «Витебский венок» откроется в Пскове 23 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

На выставке представлены изделия декоративно-прикладного искусства мастеров народных художественных ремёсел Витебска, которые включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

«Приглашаем к знакомству с отличительными проявлениями нематериального историко-культурного наследия Беларуси!» – призвали посетить выставку организаторы.

Жителей и гостей Пскова приглашают на открытие выставки, которое состоится 23 апреля в 17:00 на улице Некрасова, 10.

Ранее сообщалось, что в Печорах откроется выставка «Русская песнь покорила сердца». Она приурочена к 85-летию со дня второго слёта русских хоров и оркестров в Печорах. Кроме того, 11 апреля псковичей приглашают на персональную фотовыставку фотографа Дмитрия Кравца «Рок-н-ролл жив?».

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