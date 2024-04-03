Выставка «Русская песнь покорила сердца» откроется в Музее истории города Печоры 5 апреля

17:49, 03 апреля 2024, ПАИ

Выставка «Русская песнь покорила сердца» откроется в Музее истории города Печоры 5 апреля. Она приурочена к 85-летию со дня второго слёта русских хоров и оркестров в Печорах, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Гости и жители города смогут увидеть набор экспонатов, связанных с проведением Певческого праздника в Печорах (тогда – Петсери) в 1939 году. В пресс-службе также отметили, что все документы ранее не экспонировались.

В Русском певческом празднике, который проходил в июле 1939 года в Печорах, приняли участие 60 хоров и 25 оркестров народных инструментов, а также около 3500 певцов и музыкантов. Кроме того, в празднике участвовал знаменитый русский певец-тенор Дмитрий Смирнов.

Увидеть наследие певческого праздника можно по адресу: Печоры, улица Международная, 6.