Сотрудникам администрации Новосокольнического района грозит уголовная ответственность за превышение должностных полномочий

20:50, 11 апреля 2024, ПАИ

Прокуратура области признала законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Новосокольнического района при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в рамках реализации четвёртого этапа областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах» между администрацией Новосокольнического района и индивидуальным предпринимателем были заключены муниципальные контракты на приобретение 37 квартир для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, общей стоимостью свыше 67,9 миллиона рублей.

При этом при введении в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, заключении и исполнении муниципальных контрактов на покупку 37 квартир, при приёмке их в собственность муниципального образования должностные лица органа местного самоуправления существенно превысили свои служебные полномочия.

Несмотря на несоответствие приобретённых квартир характеристикам поставляемых жилых помещений, требованиям технических регламентов, проектной документации, администрацией Новосокольнического района подписаны соответствующие акты приёма-передачи с полной оплатой стоимости квартир.