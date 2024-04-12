Бассейн появится на улице Карла Маркса в Острове

11:52, 12 апреля 2024, ПАИ

Стало известно, где откроется бассейн в Острове. Средства на реализацию проекта будут выделены за счёт федеральной инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения» Минсельхоза России. Об этом рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Минсельхоз, прежде чем включить нас в федеральную инициативу «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения», оценил развитие сельского хозяйства в муниципалитете, качество жизни сельского населения и вовлеченность муниципалитета в программы комплексного развития сельских территорий», – обратил внимание Дмитрий Быстров.

То есть Министерство оценивало большую работу и её эффективность за минувшие пару лет, отметил он. «Тут в последний вагон заскочить не получится. И мы, конечно, очень счастливы, что Минсельхоз выбрал нас», – сказал глава муниципалитета.

По его словам, 2,5 млрд рублей – огромная цифра. «Мы готовили перечень объектов на пятилетку, куда эти средства будут направлены. На 2025 год у нас уже запланировано строительство долгожданного бассейна. Пару лет назад мы разработали его проект за счёт средств бюджета. Сам бассейн появится на улице Карла Маркса у детского сада «Радуга», – рассказал Дмитрий Быстров.

На строительство бассейна понадобится порядка 170 млн рублей. Но возможно, эта цифра может увеличиться до 200 млн рублей, отметил он. «Это будет именно бассейн, а не спа-центр или аквапарк», – уточнил Дмитрий Быстров.