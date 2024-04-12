Главный корпус ПсковГУ огородили забором из-за начавшегося капремонта кровли
Главный корпус Псковского государственного университета огородили забором из-за начавшегося капремонта кровли, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
В пресс-службе уточнили, что работы планируется завершить в конце июля.
Осенью 2023 года ректор университета Наталья Ильина в эфире радио «Серебряный дождь» в Пскове рассказала, что на полную замену кровли вуз получил из федерального бюджета 28 млн рублей.
Получить финансирование удалось благодаря Министерству науки и высшего образования РФ, а также оперативному составлению документации для ремонта кровли.
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