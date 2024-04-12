Показ «космической моды» прошёл в Пыталово
Показ «космической моды» прошёл в Линовском сельском доме культуры Пыталовского муниципального округа сегодня, в День космонавтики, 12 апреля. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».
В создании костюмов ребятам помогли родители.
«Наряды получились удивительными, элегантными, яркими и сделаны из простых материалов. Ученики продемонстрировали их на сцене, импровизируя подиум. Костюм космонавта не оставил никого равнодушным», – пишет газета.
Кроме этого, ребята приняли участие в викторине, посвящённой космосу.
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