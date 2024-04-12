Псковичей приглашают на вебинар «Родители и педагоги: точки соприкосновения и очаги недопонимания»
Псковичей приглашают на вебинар, посвящённый взаимоотношениям родителей и педагогов. Вебинар «Родители и педагоги: точки соприкосновения и очаги недопонимания» состоится 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Онлайн-мероприятие организуют специалисты службы семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ. Участие бесплатное. Занятие состоится 13 апреля в 10:00 под руководством профессора кафедры педагогики начального и дошкольного образования Государственного гуманитарно-технологического университета Алексея Майера.
Участники вебинара обсудят границы сферы влияния семьи и школы на формирование личности ребёнка, а также то, как можно организовать эффективное взаимодействие педагогов и родителей.
Записаться на вебинар можно по ссылке.
Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа».
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