Псковичей приглашают на вебинар «Родители и педагоги: точки соприкосновения и очаги недопонимания»

23:08, 12 апреля 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на вебинар, посвящённый взаимоотношениям родителей и педагогов. Вебинар «Родители и педагоги: точки соприкосновения и очаги недопонимания» состоится 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Онлайн-мероприятие организуют специалисты службы семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ. Участие бесплатное. Занятие состоится 13 апреля в 10:00 под руководством профессора кафедры педагогики начального и дошкольного образования Государственного гуманитарно-технологического университета Алексея Майера.

Участники вебинара обсудят границы сферы влияния семьи и школы на формирование личности ребёнка, а также то, как можно организовать эффективное взаимодействие педагогов и родителей.

Записаться на вебинар можно по ссылке.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа».