Мероприятия в честь виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского прошли в Новоржеве

21:55, 13 апреля 2024, ПАИ

Памятные мероприятия в честь 141-й годовщины со дня рождения виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского прошли в Новоржеве, пишет газета «Земля Новоржевская».



Фото: газета «Земля Новоржевская»



Фото: газета «Земля Новоржевская»



Фото: газета «Земля Новоржевская»



Фото: газета «Земля Новоржевская»



Фото: газета «Земля Новоржевская»









В Новоржевском доме культуры собрались жители и гости города. К присутствующим обратилась глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова. Нужно беречь память о Борисе Трояновском и развивать Новоржевские земли с привязкой к имени виртуоза-балалаечника, сказала она.



Гостей также приветствовали исполняющая обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова и руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ», заслуженный деятель искусств Псковской области Константин Абабков.

После возложения цветов к памятной доске Бориса Трояновского состоялся концерт ансамля «Сказ». По окончании концерта глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова поблагодарила артистов и вручила коллективу благодарственное письмо от администрации округа, заключили в газете.