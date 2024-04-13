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Культура

Мероприятия в честь виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского прошли в Новоржеве

Памятные мероприятия в честь 141-й годовщины со дня рождения виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского прошли в Новоржеве, пишет газета «Земля Новоржевская».

  • Мероприятия в честь виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского прошли в Новоржеве
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Мероприятия в честь виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского прошли в Новоржеве
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Мероприятия в честь виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского прошли в Новоржеве
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Мероприятия в честь виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского прошли в Новоржеве
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Мероприятия в честь виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского прошли в Новоржеве
    Фото: газета «Земля Новоржевская»

В Новоржевском доме культуры собрались жители и гости города. К присутствующим обратилась глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова. Нужно беречь память о Борисе Трояновском и развивать Новоржевские земли с привязкой к имени виртуоза-балалаечника, сказала она.

Гостей также приветствовали исполняющая обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова и руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ», заслуженный деятель искусств Псковской области Константин Абабков.

После возложения цветов к памятной доске Бориса Трояновского состоялся концерт ансамля «Сказ». По окончании концерта глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова поблагодарила артистов и вручила коллективу благодарственное письмо от администрации округа, заключили в газете.

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