Железную решётку-герсу изготавливают реставраторы для башни Нижних решеток Псково-Печерского монастыря

10:20, 14 апреля 2024, ПАИ

Реставраторы приступили к изготовлению железной решётки-герсы для башни Нижних решеток Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Специалисты изготавливают фортификационную решётку для крепостных ворот из массивных металлических деталей, заострённых внизу. При этом используются разные виды ковки, исторические крепления.

«В древности решетка-герса перемещалась в проёме ворот вверх и вниз по вертикальным пазам и подвешивалась на канате, который обрубался в случае нападения противника и быстро закрывался проём», – рассказали специалисты.

В средневековых крепостях такая решетка помогала при обороне во время осады или нападения. В воротах часто устанавливались две герсы – внутренняя закрывалось первой, а внешняя – второй. Попавших в эту западню противников лучники обстреливали из бойниц.

Отметим, башня Нижних решеток построена в период Ливонской войны в 1558-1565 годах, во времена игумена Корнилия.