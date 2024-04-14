В Госдуме предложили выплачивать декретные пособия до полутора лет на основе 60% среднего заработка

12:57, 14 апреля 2024, ПАИ

Законопроект о выплате пособия по ходу за ребенком до его полутора лет на основе 60% среднего заработка разработали депутаты от фракции ЛДПР, пишет ТАСС.

Также законопроект предлагает при расчете среднего заработка опираться на уровень зарплаты с учетом индексации, проводимой в период нахождения застрахованного лица в декретном отпуске.

«Учитывая социальную политику государства, задачи по улучшению демографии, а также необходимость повышенного внимания к лицам (матерям, отцам, другим родственникам, опекунам), осуществляющим уход за ребенком, и в особенности за двумя, тремя и более детьми, установление более высокого уровня пособий будет значимой поддержкой таких людей», – говорится в пояснительной записке.

Для повышения рождаемости в стране нужно создавать условия, чтобы молодая семья могла обеспечить траты на ребенка, и у родителей был достойный уровень жизни, подчеркнул председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. «Для семей, где появляются погодки и мама переходит из декрета в декрет, важно при начислении выплат учитывать и положенную государством индексацию. Ведь за несколько лет цены могут вырасти», – сказал он.