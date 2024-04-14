Диетолог Королёва: замороженные ягоды в рационе могут заменить свежие

07:42, 15 апреля 2024, ПАИ

Замороженные овощи, фрукты и ягоды весной могут заменить свежие в рационе, так как они сохранили в составе полезную клетчатку и витамины, пишут РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Маргариту Королёву.

Весной нужно отдавать предпочтение завтракам, которые помогут поддержать работоспособность и энергию. Лучше всего для этого подходят зерновые, а особенно Геркулес, который желательно заливать тёплой водой на ночь, без усиленной термической обработки. В таком виде каша является хорошим пребиотиком и пробиотиком. Кроме того, в неё можно добавить свежезамороженные кусочки фруктов и ягод, добавила она.

На завтрак полезно есть яйца в виде омлетов и запеканок, кисломолочные продукты, особенно творог. Не стоит забывать и о поддержании водного баланса – пить достаточное количество воды между основными приёмами пищи. Кроме воды полезно пить смузи и морсы, сделанные из замороженных ягод, в составе которых присутствуют витамины, сохранившиеся за зиму, заключила диетолог.