Фрагменты семи перстней XVII-XIX вв. из раскопа в Печорах показали археологи
Фрагменты семи перстней XVII-XIX вв. из раскопов 2022-2023 годов с улицы Псковской и с Соборной площади показали археологи в своем телеграм-канале «Псковская археология».
Ранее сообщалось о найденном в Печорах старинном украшении для будущей невесты.
Псковичи также могут принять участие в археологической экспедиции. Она пройдёт с 20 мая по 9 июня. Экспедиция будет исследовать селище на погосте Выбуты в 15 километрах от Пскова.
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