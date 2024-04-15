Фрагменты семи перстней XVII-XIX вв. из раскопа в Печорах показали археологи

15:04, 15 апреля 2024, ПАИ

Фрагменты семи перстней XVII-XIX вв. из раскопов 2022-2023 годов с улицы Псковской и с Соборной площади показали археологи в своем телеграм-канале «Псковская археология».

Ранее сообщалось о найденном в Печорах старинном украшении для будущей невесты.

Псковичи также могут принять участие в археологической экспедиции. Она пройдёт с 20 мая по 9 июня. Экспедиция будет исследовать селище на погосте Выбуты в 15 километрах от Пскова.