Псковичи могут стать участниками археологической экспедиции в Выбутах

13:13, 12 апреля 2024, ПАИ

Псковичи могут принять участие в археологической экспедиции в Выбутах. Она пройдет с 20 мая по 9 июня, сообщили ПАИ в Археологическом центре Псковской области.

Экспедиция будет исследовать селище на погосте Выбуты, в 15 километрах от Пскова.

«Это уникальная возможность погрузиться в археологическую среду и познать всю прелесть и романтику научной полевой экспедиции», – отметили организаторы.

Археологическое волонтерское движение объединяет людей разных возрастов и профессий, увлеченных историей России и идеей сохранения культурного наследия для будущих поколений, отметили в Археологическом центре.

Участники экспедиции будут работать над раскопками на средневековом селище. Также для них пройдут экскурсии по историческим местам и лекции от ведущих специалистов.

Всего к участию в экспедиции приглашаются 30-35 человек. Проживать они будут в палаточном лагере, а питаться с полевой кухни.