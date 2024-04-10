Старинное украшение для будущей невесты нашли археологи в Печорах

16:49, 10 апреля 2024, ПАИ

Старинное украшение для будущей невесты нашли псковские археологи в Печорах. Находка происходит из раскопа на улице Псковской. Первоначально исследователи решили, что перед ними пряжка, но уже после завершения раскопа во время обработки коллекции стало понятно, что речь идет о сердцевидной фибуле/застежке.

Такие застёжки известны в Прибалтике с XVII века. В XIX веке они превратились в нарядное украшение с символическим смыслом. Сердце, увенчанное короной, символизировало любовь и верность. Женихи дарили такие украшения невестам в день помолвки, сообщается в телеграм-канале Археологического центра Псковской области.

Ранее сообщалось, что во время раскопок в Печорах удалось найти каблук модника 400-летней давности.