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Псковичей приглашают присоединиться к акции «Сдай вторсырьё - накорми бездомных животных!»

Псковичей приглашают присоединиться к акции «Сдай вторсырьё - накорми бездомных животных!», которая пройдет с 10:00 до 15:00 19 и 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Сбор вторсырья будет производиться в районе Любятово у магазина «Магнит» на улице Николая Васильева, 38 (район ветклиники), на Запсковье у «Ленты» на улице Труда, 54 (парковка около магазина «Фейерверки», справа если стоять перед «Лентой»), на Завеличье у «Империала» (сторона парковки у «Вкусно - и точка»), у «Ленты» на Рижском проспекте, 95Б (сторона парковки ближе к СДЕК), в центре у «Шайбы» на улице Яна Фабрициуса, 5в (парковка, заезд с ул. Гражданской).

Сдавать можно макулатуру (книги, журналы, офисная бумага, упаковочный картон), ПЭТ-бутылки, пластиковые скидочные карточки, пластиковые зубные щетки, блистеры от таблеток, одежду, игрушки, предметы быта и гигиены для подопечных псковского отделения Детского фонда.

Вторсырье принимается чистое, без органических включений. Макулатура принимается в коробках, мешках, просто перевязанная. Бутылки нужно смять и сполоснуть от остатков напитка.

Вырученные от акции средства организаторы направят в пользу псковских зооприютов «Шанс» и «Лесопилка».

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