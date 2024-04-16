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Общество

Студенты-педагоги ПсковГУ начали подготовку к работе в детских лагерях

Инструктивный лагерь для студентов стартовал в ПсковГУ. В практикуме принимают участие порядка 200 учащихся педагогических направлений в составе 6 отрядов. Организатором мероприятий выступила кафедра среднего общего образования и социального проектирования, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: ПсковГУ

В течение девяти дней студенты презентуют свои отряды, подготовят номера, приуроченные ко Дню Земли, Году семьи, 80-летию освобождения г. Пскова и юбилею А. С. Пушкина, а также приобретут необходимые компетенции, почерпнут массу идей для работы с детьми и научатся организовывать коллективные творческие мероприятия и работать в команде.

Кроме того, для студентов разработан образовательный блок. В него войдут лекции-практикумы и мастер-классы по работе с трудными подростками, детьми с особыми потребностями, а также по организации массовых игр, проведению свечек и многому другому.

Отметим, инструктивный лагерь – это вид практики для студентов, проходящих летнюю педагогическую практику в детских лагерях.

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