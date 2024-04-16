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Меры профилактики инфекций от укусов клещей усилят в Псковской области

Меры профилактики инфекций от укусов клещей обсудили на заседании региональной межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Меры профилактики инфекций от укусов клещей усилят в Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В связи с благоприятными погодными условиями сезон активности клещей уже начался, отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко. Первый укус клеща в этом сезоне был зарегистрирован 19 марта, а к середине апреля с укусами клещей обратились уже более 100 человек, 33 из которых – дети. В том числе уже был выявлен случай клещевого энцефалита. В этом году обращений по укусам клещей на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнула Елена Припутенко. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в отделениях Пскова и Великих Лук ведётся исследование клещей на четыре основные инфекции, в том числе клещевой боррелиоз и вирусный энцефалит. На клещевые инфекции проводят анализы и в лаборатории Псковской областной инфекционной клинической больницы.

На фото: Елена Припутенко

Вера Емельянова обратила внимание на то, что необходимо усилить контроль за мерами профилактики инфекций, передающихся через укусы клещей, а также высказалась о необходимости проведения разъяснительной работы с населением о том, как вести себя при обнаружении клеща и куда обращаться за медицинской помощью.

В настоящее время Псковская область обеспечена достаточным количеством доз иммуноглобулина человека, препарат используется в качестве экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита, отметила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.

В этом году акарицидную обработку проведут на 600 га земель в Псковской области. Главам муниципальных районов и городских округов также рекомендовано обеспечить качественную расчистку и благоустройство территорий до 1 мая, провести первый этап акарицидных и дератизационных обработок мест массового отдыха и пребывания населения до 26 апреля.

Напомним, после каждого выезда за город и отдыха на природе необходимо осматривать свою одежду и кожу на наличие клещей. При обнаружении паразита нужно обратиться в медицинское учреждение, а если клеща удалось снять самостоятельно, то рекомендуется сдать его на анализ.

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