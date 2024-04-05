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Первый в этом сезоне случай клещевого энцефалита выявили в Псковской области

Первый случай клещевого энцефалита выявили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Первый случай клещевого энцефалита выявили в Псковской области. Фото: ПАИ

За неделю с 29 марта по 4 апреля от укусов клещей пострадали 39 жителей Псковской области, 12 из них – дети.

Больше всего обращений по поводу укусов клещей зафиксировано в Пскове (12 обращений), еще по пять человек с аналогичными жалобами обратились за помощью в Великих Луках и Опочецком районе. Также укусы клещей были зафиксированы в Красногородском, Куньинском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Новосокольническом, Островском, Печорском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском районах.

В сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона количество обращений из-за присасывания клещей (47 человек) увеличилось на 4,0 %, количество детей (15 человек) снизилось на 7,4 %.

За аналогичный период 2023 года обратилось два человека, в обоих случаях от укусов пострадали дети.

Всего с начала сезона было исследовано 25 клещей, 23 из них сняты с пострадавших, еще два – из природных биотопов.

По результатам исследований один клещ, снятый из природных биотопов, являлся переносчиком клещевого вирусного энцефалита.

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